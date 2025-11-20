Liga
Le FC Barcelone accueille Jérôme Boateng
1 min.
@Maxppp
Jérôme Boateng est arrivé au centre d’entraînement du FC Barcelone ! Le défenseur allemand de 37 ans ne va pas signer chez les Culés, mais Sport a publié une vidéo du joueur se prenant en photo avec des supporters. Boateng va utiliser les installations du Barça durant quelques jours et a déjà rencontré Hansi Flick.
Diario SPORT @sport – 15:28
📍 Jerome Boateng ha acudido esta mañana a entrenar a la Ciutat EsportivaVoir sur X
El exfutbolista ha coincidido con Hansi Flick antes del entrenamiento y utilizará las instalaciones del club unos días
🎥 @monfortcarlos
Nul doute que cette visite fera parler en Espagne, mais surtout en Allemagne. Pour rappel, Jérôme Boateng souhaitait faire son retour au Bayern Munich afin d’y réaliser un stage pour son diplôme d’entraîneur, mais les fans du club bavarois s’y étaient fermement opposés. Face à la fronde, le Bayern avait dû renoncer à l’accueillir.
