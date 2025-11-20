Lionel Messi sème la zizanie au FC Barcelone

Le retour de Lionel Messi au Camp Nou en début de mois avait fait énormément parler en Catalogne. Si beaucoup de supporters étaient heureux de revoir leur idole sur la pelouse d’un stade où il a marqué les esprits week-end après week-end et procuré tant d’émotions aux Blaugranas, d’autres y ont vu une manœuvre politique visant à déstabiliser Joan Laporta. Parti du club en conflit avec le président barcelonais, ces photos dans l’enceinte catalane sont considérées par beaucoup comme une façon de défier et de provoquer le dirigeant, l’Argentin sachant qu’il aurait l’opinion publique de son côté.

Si le Barça a tenté de calmer l’incendie, prétendant qu’il était au courant de cette visite surprise de Messi, ces quelques photos publiées par la légende argentine ont enclenché un engrenage médiatique et politique fou en Catalogne. Les débats concernant un possible retour de La Pulga comme joueur voire en tant que dirigeant font rage, et là aussi, deux clans s’opposent. Certains seraient ravis de revoir Messi jouer sous la tunique du Barça, d’autres estiment que la page est tournée et qu’un retour ne serait positif pour aucune des parties.

Messi, le facteur X des élections

Mais surtout, Lionel Messi va avoir un rôle politique énorme, un peu malgré lui. Les élections présidentielles du club vont se tenir entre mars et juin prochain (la date n’a pas encore été décrétée officiellement) et les socios vont devoir élire celui qui gèrera leur club pour les cinq prochaines années. Joan Laporta sera candidat à sa réélection, mais il aura d’autres rivaux sérieux face à lui, à l’image de Victor Font, dont la candidature compte déjà sur le soutien d’une personnalité si importante à Barcelone comme Xavi Hernandez. Chaque candidat voudra ainsi s’entourer de noms prestigieux, et celui qui aura les faveurs de Lionel Messi aura d’office un avantage énorme par rapport aux autres. S’il est peu probable que l’octuple Ballon d’Or se positionne explicitement comme l’a fait Xavi, un simple rapprochement même officieux avec un des candidats pourrait tout changer.

Et ces derniers le savent très bien. Victor Font a d’ailleurs déjà fait savoir qu’il compte faire revenir l’Argentin, dans le rôle que ce dernier choisira. « Nous devons saluer Lionel Messi et faire tout notre possible pour que, dès que possible, il ait le rôle au Barça qu’il souhaite avoir, comme il l’a dit la semaine dernière, et qui nous réjouirait tous, nous les supporters du Barça. Lui ériger une statue serait bien trop peu. Personnellement, en tant que supporter du Barça, cela me donnerait la chair de poule de le voir finir sa carrière ici, mais cela dépend évidemment de lui et il ne faut surtout pas essayer de l’utiliser. Je pense que Joan Laporta l’a fait, et à plusieurs reprises, et je pense qu’il a eu tort, la dernière fois de manière plus flagrante lors des élections. C’est un autre exemple de promesse non tenue et je pense qu’il ne faut pas utiliser Messi, mais Messi doit savoir que la première chose que je ferai quand je gagnerai les élections sera de prendre le téléphone et de l’appeler. Ce sera le premier appel téléphonique que je passerai », a-t-il déclaré, avec tacle à Laporta inclus, forcément.

Laporta, perdant à cause de Messi ?

Dans un autre entretien, Font, qui est clairement le principal rival de Laporta, a aussi affirmé qu’en 2021, Laporta avait choisi entre Florentino Pérez et Messi, choisissant le président madrilène. Et pour cause, Florentino Pérez avait demandé à Laporta de ne pas signer un accord avec la Liga et le fonds CVC qui aurait permis aux Catalans de prolonger Messi sans aucun souci. Et Laporta, partenaire du boss merengue dans le projet Super League Européenne, avait accepté. L’avocat catalan avait pourtant promis, pour se faire élire, qu’il allait bien prolonger l’Argentin. Clairement, Font et les autres candidats qui se présenteront au fur et à mesure qu’on approche savent qu’ils peuvent utiliser le nom de Messi en guise de coup de couteau à Laporta.

Si les élections présidentielles à Barcelone sont généralement marquées par les promesses de recrutements galactiques, cette fois tout va tourner en bonne partie autour de Messi, cinq ans après son départ. En plus d’avoir une influence énorme sur l’opinion publique barcelonaise et les socios, Lionel Messi pourrait aussi influencer d’anciens coéquipiers dont la voix compte toujours à Barcelone, à l’image de Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba, tous très proches de l’Argentin. Les prochains mois s’annoncent passionnants à Barcelone, tant sur le terrain que dans les bureaux…