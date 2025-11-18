PSG : M6 diffusera la finale de la coupe Intercontinentale

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier (5-0 face à l’Inter), le Paris Saint-Germain s’est donné le droit de disputer la première finale de la coupe Interncontinentale (à nouveau nommée ainsi depuis la création de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA) de son histoire le 17 décembre prochain au Qatar. En attendant de connaître son futur adversaire, le club de la capitale vient d’apprendre que la rencontre sera diffusée sur M6.

«M6 diffusera en direct, mercredi 17 décembre à 18 heures, la finale de la Coupe intercontinentale de football, organisée à Doha au Qatar. Le match sera commenté par Xavier Domergue et Antoine Kombouaré. Cette finale opposera le Paris Saint-Germain, vainqueur cette année en Europe de la Ligue des champions, au club vainqueur des playoffs entre les équipes des autres continents : d’une part un club égyptien, Pyramids FC, et d’autre part le vainqueur d’une rencontre entre un club mexicain, CF Cruz Azul, et un club brésilien. L’adversaire du PSG sera connu le 13 décembre prochain à Al Rayyan au Qatar», indique le communiqué de la chaîne.