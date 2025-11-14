Bournemouth : trois cadors anglais rêvent d’Antoine Semenyo pour cet hiver

Antoine Semenyo attire de plus en plus les regards en Premier League. Auteur d’un début de saison fou avec Bournemouth, l’attaquant de 25 ans affiche déjà 6 buts inscrits et seuls Erling Haaland et Igor Thiago font mieux. Ses performances constantes, après une saison précédente terminée à 11 buts, ont logiquement réveillé l’intérêt de plusieurs cadors anglais. Selon Sky Sports, Liverpool, Manchester City et Tottenham suivent de près son évolution en vue du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Prolongé cet été jusqu’en 2030, alors que Tottenham et Manchester United tentaient déjà de le recruter, Semenyo n’a jamais demandé à partir et était même irrité par certaines rumeurs le présentant comme désireux de quitter les Cherries. Mais malgré cette prolongation, Tottenham, en quête d’un attaquant capable d’occuper le côté gauche, garde le Ghanéen dans sa short-list pour cet hiver, tandis que Liverpool et Manchester City analysent également son profil dans une optique de recrutement à long terme. Bournemouth va devoir se préparer pour repousser de nombreuses offensives de taille…