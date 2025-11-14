Un ancien coach de l’OM lance un avertissement à Lamine Yamal

La carrière de Lamine Yamal (18 ans) fait beaucoup parler. Si tous les observateurs et les amoureux du ballon rond sont unanimes pour affirmer que la star du FC Barcelone est la nouvelle pépite du ballon rond, l’Espagnol s’attire également une vague de critiques. Sa vie extra-sportive fait jaser, et Lamine Yamal a de nouveau provoqué une polémique depuis qu’il a été renvoyé dans son club par la fédération espagnole. Invité à s’exprimer sur le jeune Blaugrana dans l’émission Què T’hi Jugues de la Cadena SER, Javier Clemente, ancien sélectionneur de l’Espagne (1992-1998) et ex-coach de l’OM (2000-2001), a lancé un avertissement au Catalan.

«En tant que joueur, il est très bon, mais le problème est que s’il ne se comporte pas correctement dans sa vie personnelle en tant que sportif, il ne fera pas long feu. C’est évident. On ne le lui permettra pas. Il fait des choses brillantes, mais ses adversaires savent déjà comment il joue, ils savent comment le contrer. Ils savent que c’est un joueur qu’il ne faut pas laisser jouer, car il est tellement doué qu’il peut faire beaucoup de choses. Il va être soumis à un marquage et à une surveillance très particuliers. Il ne sera pas aussi spectaculaire que ce que nous avons vu jusqu’à présent. Des combats de coqs. Je n’ai jamais vécu cela et je ne le vivrai jamais, car j’ai une autre conception de la manière de faire les choses. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut aborder cela d’une manière différente. Le Barça ne doit pas s’opposer à la Fédération, et la Fédération ne doit pas en faire de même avec le Barça». À bon entendeur…