Le communiqué fracassant de l’Espagne sur Lamine Yamal

Nouvel épisode dans le drama qui oppose le Barça et la sélection espagnole à cause de Lamine Yamal. Après les déclarations fracassantes d’Hansi Flick lors de la dernière trêve, accusant la sélection de ne pas vouloir reposer le numéro 10 blaugrana, voici que la Fédération espagnole (RFEF) vient de publier un communiqué surprenant avant les matchs de qualification pour le Mondial contre la Géorgie et la Turquie. Effectivement, le staff de la Roja aurait appris, lundi, que Lamine Yamal n’était pas disponible à cause d’une intervention médicale dont personne n’avait été mis au courant.

« Les services médicaux de la RFEF tiennent à exprimer leur surprise et leur malaise après avoir appris le lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du camp d’entraînement officiel de l’équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi une intervention par radiofréquence pour traiter son inconfort pubien le matin même. Cette procédure a été effectuée sans communication préalable au personnel médical de l’équipe nationale, n’ayant connaissance des détails de celle-ci que par le biais d’un rapport reçu à 22h40 hier soir, qui indique la recommandation médicale de repos de 7 à 10 jours », peut-on y lire.

La guerre continue

« Compte tenu de cette situation, et en donnant la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur à tout moment, la Fédération royale espagnole de football a pris la décision de libérer le joueur de cette convocation. Nous sommes convaincus qu’il peut évoluer favorablement et lui souhaitons un prompt et complet rétablissement », indique pour finir le communiqué, tranchant envers le Barça.

Un nouveau chapitre d’une guerre sans fin. Alors que Lamine Yamal retrouvait des sensations ces derniers jours, avec des bonnes prestations contre Bruges et le Celta, voilà qu’il ne pourra pas jouer en sélection à cause d’une petite intervention surprise. Une bonne nouvelle pour le Barça, puisque le joueur pourra se reposer et éviter un risque de rechute, mais terrible pour la sélection. Bonne ambiance en Espagne…