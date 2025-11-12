Les clubs de Liga en ont marre de la sélection espagnole !

Au vu des succès récents de l’Espagne, que ce soit en A avec Luis de la Fuente ou chez les différentes équipes de jeunes, on pourrait penser que chez nos voisins, tout le monde travaille main dans la main pour le bien du football national. Pourtant, s’il y a bien un pays où on a un véritable champ de guerre en coulisses, c’est bien l’Espagne. Entre clashs entre clubs et Liga, clubs et Fédération, Liga et Fédération, guerre d’égos entre les principaux acteurs du sport et bien plus, on a de nouvelles polémiques et de nouveaux dramas chaque semaine pratiquement.

Cette semaine, c’est au tour, une fois encore, du Barça et de la Fédération d’être au cœur de l’actualité. Et pour cause, un nouveau conflit a explosé entre les deux parties à cause de Lamine Yamal. Mardi, la Fédération publiait un communiqué fracassant pour se plaindre du fait que le Barça n’avait pas communiqué sur une intervention médicale subie par le joueur, qui l’empêche de jouer et donc de défendre les couleurs de la Roja pendant cette trêve. « Nous ne savions pas qu’il avait des problèmes », a confirmé Luis de la Fuente dans la soirée. « Il faut communiquer. Il faut que la relation soit bonne, et ça n’a pas été le cas », a-t-il regretté, alors qu’Hansi Flick l’avait taclé lors de la trêve du mois d’octobre à cause de sa gestion de Lamine Yamal. Les deux hommes devraient se parler dans les prochaines heures pour s’expliquer.

Le Barça mène la fronde

De plus en plus, les clubs s’inquiètent du rythme fou auquel doivent faire face leurs joueurs. Et au sein des directions et des staffs des clubs, ces trêves internationales sont vécues comme de véritables cauchemars. Ils ne veulent logiquement pas voir leurs joueurs - qui ne sont autres que leurs salariés - se blesser en sélection et ensuite être indisponibles en club. Il faut dire qu’au Barça, on a eu plusieurs cas fâcheux ces dernières années, à l’image de Gavi, gravement blessé avec la Roja en fin d’année 2023. Robert Lewandowski vient lui de manquer un mois de compétition après une blessure avec la Pologne lors de la trêve d’octobre. Clairement, c’est la guerre entre le Barça et la sélection et les deux parties ne se font - et ne se feront - aucun cadeau.

Le tout, sous fond de théorie du complot et de traitements de faveur/défaveur en fonction des clubs, puisque Nico Williams qui souffre de problèmes similaires à Lamine Yamal n’a pas été retenu afin qu’il reste se reposer à Bilbao. Une injustice, aux yeux du Barça. Et le club catalan est loin d’être le seul club de Liga en froid avec la Roja, puisqu’en début de saison, l’Athletic avait pesté contre la Roja pour Williams. C’est aussi le cas du Real Madrid, qui a moins de représentants en sélection espagnole, mais qui avait vu Huijsen être victime de pépins musculaires lors de la dernière trêve. Si le sujet des blessures n’est pas forcément le nerf de la guerre côté merengue, ces derniers ont très souvent déploré le manque de joueurs madrilènes dans les listes, accusant les divers sélectionneurs qui se sont succédés de faire du favoritisme pro-Barça. Les énormes différences entre le club et la Fédération, concernant l’arbitrage et l’organisation de matchs de compétitions nationales à l’étranger notamment, ont aussi rajouté de l’huile sur le feu ces derniers mois. Vous l’aurez compris, tout est source de tension outre-Pyrénées !