Lionel Messi juge le Barça d’Hansi Flick

De passage incognito au Camp Nou dimanche, Lionel Messi a une nouvelle fois fait vibrer le cœur des supporters catalans. La star argentine de l’Inter Miami a accordé une interview à Sport, dans laquelle il est revenu sur son attachement au FC Barcelone et a livré son regard sur l’équipe dirigée par Hansi Flick. À 38 ans, l’ancien capitaine blaugrana assure suivre de près les performances du club depuis les États-Unis, entouré de ses anciens coéquipiers Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suárez. « Oui, bien sûr que je les suis », confie-t-il, avant d’ajouter : « nous parlons souvent des résultats et des matchs, on suit tout ce qui se passe au club. »

Messi, qui n’a plus foulé la pelouse du Camp Nou depuis son départ à Paris à l’été 2021, s’est également montré impatient de retrouver un stade rénové et vibrant. « J’ai hâte d’y retourner une fois les travaux terminés. Ce sera étrange de le redécouvrir, mais aussi très émouvant de revivre tous ces souvenirs », explique-t-il. Le joueur, récemment prolongé à l’Inter Miami jusqu’en 2028, pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un hommage monumental à Barcelone, comme l’a confirmé Joan Laporta. Le président culé espère célébrer la légende argentine « devant 105 000 spectateurs » lors de l’inauguration du nouveau Camp Nou, « si Messi le souhaite ».