Lionel Messi a visité le Camp Nou sans prévenir le Barça !

« Hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j’ai été tellement heureux. Vous (les supporters) m’avez fait sentir de nombreuses fois comme la personne la plus heureuse du monde ici. J’espère qu’un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux comme joueur… » Ce dimanche, Lionel Messi a touché les fans du FC Barcelone en plein coeur. Pendant que l’équipe entraînée par Hansi Flick est allée s’imposer à Vigo (4-2), Lionel Messi a fait son grand retour au Camp Nou. L’icône blaugrana a immortalisé ce moment sur son compte Instagram et provoqué une vague de réactions. De son côté, le Barça a repris une photo publiée par le champion du monde 2022 pour lui envoyer un message sur ses réseaux sociaux. «Toujours le bienvenu à la maison, Leo».

Sauf que Sport nous apprend que les Culés ont été stupéfaits et surpris par la visite de Messi. La raison ? Ils se demandent comment l’Argentin a pu accéder au stade alors qu’aucun dirigeant n’avait été prévenu. Ce qui explique pourquoi le club espagnol n’a partagé qu’une photo (reprise du compte Instagram du joueur) d’un événement qu’il aurait largement relayé s’il l’avait organisé. Le média RAC1 assure également que Messi a pris seul la décison de visiter l’enceinte alors qu’il se trouvait en compagnie de Rodrigo De Paul. La Cadena COPE indique pour sa part que Messi s’est présenté personnellement aux portes du stade et a demandé à le visiter. Ce qui lui a été accordé. Info ou version destinée à sauver les apparences côté blaugrana ? Voilà une information qui ne manquera pas de relancer les rumeurs sur les tensions tendues entre le joueur et le président Laporta…