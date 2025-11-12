EdF : Zinedine Zidane veut recruter 2 anciens du Real Madrid

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur tricolore ? C’est en tout cas la tendance, et Didier Deschamps quittera son poste après le Mondial américain. Comme l’indique Mundo Deportivo, la légende du football tricolore travaillerait déjà sur le staff qui l’accompagnera lors de son aventure en tant que sélectionneur national.

La suite après cette publicité

Le journal espagnol indique ainsi qu’il souhaite ramener avec lui deux hommes qu’il avait à ses côtés à Madrid. D’abord, son bras droit David Bettoni, qui l’a accompagné lors de ses deux aventures au Santiago Bernabéu. Puis, Hamidou Msaidie, homme généralement très proche des joueurs et qui réalise diverses fonctions liées au travail physique et psychologique.