Menu Rechercher
Commenter
CDM

EdF : Zinedine Zidane veut recruter 2 anciens du Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
zidane @Maxppp

Zinedine Zidane sera-t-il le prochain sélectionneur tricolore ? C’est en tout cas la tendance, et Didier Deschamps quittera son poste après le Mondial américain. Comme l’indique Mundo Deportivo, la légende du football tricolore travaillerait déjà sur le staff qui l’accompagnera lors de son aventure en tant que sélectionneur national.

La suite après cette publicité

Le journal espagnol indique ainsi qu’il souhaite ramener avec lui deux hommes qu’il avait à ses côtés à Madrid. D’abord, son bras droit David Bettoni, qui l’a accompagné lors de ses deux aventures au Santiago Bernabéu. Puis, Hamidou Msaidie, homme généralement très proche des joueurs et qui réalise diverses fonctions liées au travail physique et psychologique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier