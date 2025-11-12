Real Madrid : Carlo Ancelotti monte au créneau pour Xabi Alonso

Remplacé par Xabi Alonso au Real Madrid, Carlo Ancelotti connaît parfaitement les rouages de la Casa Blanca. L’Italien n’est donc pas surpris de voir le nouvel entraîneur merengue sous pression alors que l’équipe est en tête du classement de Liga et bien placée en Ligue des Champions (7e).

Interrogé sur la situation d’Alonso, le sélectionneur du Brésil est monté au créneau pour prendre la défense de l’Espagnol. «Un match nul pour le Real Madrid est le prélude à une crise. Les résultats du Real Madrid sont spectaculaires jusqu’à présent. Que demander de plus ?», a-t-il confié à AS. L’intégralité de l’interview sera publiée ce soir à 21h.