Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : Carlo Ancelotti monte au créneau pour Xabi Alonso

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ancelotti @Maxppp

Remplacé par Xabi Alonso au Real Madrid, Carlo Ancelotti connaît parfaitement les rouages de la Casa Blanca. L’Italien n’est donc pas surpris de voir le nouvel entraîneur merengue sous pression alors que l’équipe est en tête du classement de Liga et bien placée en Ligue des Champions (7e).

La suite après cette publicité

Interrogé sur la situation d’Alonso, le sélectionneur du Brésil est monté au créneau pour prendre la défense de l’Espagnol. «Un match nul pour le Real Madrid est le prélude à une crise. Les résultats du Real Madrid sont spectaculaires jusqu’à présent. Que demander de plus ?», a-t-il confié à AS. L’intégralité de l’interview sera publiée ce soir à 21h.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Carlo Ancelotti
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier