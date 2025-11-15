Le Celtic Glasgow cible un entraîneur français

Le Français Wilfried Nancy a reçu l’autorisation de discuter avec le Celtic Glasgow pour le poste d’entraîneur vacant. Selon Sky Sports, le club écossais a déjà échangé avec ses représentants et considère qu’il est ouvert à le rejoindre. Le technicien de 48 ans doit avoir des discussions directes avec la direction du Celtic ce week-end. Si un accord est trouvé, le club devra négocier une compensation avec la franchise américaine de Columbus Crew, qu’il dirige actuellement.

Nancy, qui a remporté la MLS Cup et la Leagues Cup au cours des deux dernières années et a mené le Columbus Crew jusqu’à la finale de la CONCACAF Champions Cup, figure parmi les principaux candidats, aux côtés de Craig Bellamy, Nicky Hayen et Robbie Keane. Les Hoops souhaitent idéalement un nouvel entraîneur pour le déplacement à St Mirren la semaine prochaine, mais pourraient prolonger l’intérim de Martin O’Neill si un accord n’est pas trouvé rapidement. Lors de la conférence de presse de fin de saison du Columbus Crew, Wilfried Nancy n’a pas souhaité s’étendre sur la possibilité d’un départ vers le Celtic. « Je ne suis pas ici pour parler de moi. Je suis ici pour parler de l’équipe, avant tout. Et je n’ai rien à dire sur ce genre de rumeurs. » Cette saison 2025, Nancy a conduit le Columbus Crew à la septième place de la Conférence Est de la MLS, avant d’être éliminé en trois matchs par le FC Cincinnati, tête de série numéro 2, lors du premier tour des play-offs.