La MLS prend une très grosse décision

Petite révolution en vue pour le football nord-américain : alors que Messi a prolongé à l’Inter Miami jusqu’en 2028, la MLS a annoncé qu’elle alignera son calendrier sur celui des championnats européens à partir de la saison 2027-2028. Fini le déroulement de février à décembre : la ligue débutera désormais à la mi-juillet pour s’achever en mai, avec une véritable trêve hivernale au cœur de la saison. Présenté comme « l’une des décisions les plus importantes de notre histoire » par le patron de la MLS, Don Garber, ce virage stratégique doit permettre à la Ligue de devenir plus compétitive au niveau international, de fluidifier ses échanges sur le marché des transferts et de rendre la destination encore plus attractive pour les joueurs européens.

La suite après cette publicité

Cette bascule facilitera enfin les mouvements de joueurs, évitera le décalage des marchés de transferts et offrira une meilleure exposition sportive, notamment lors des playoffs qui ne seront plus perturbés par des coupures internationales. Soutenue par Gianni Infantino, cette évolution s’inscrit dans la dynamique de la Coupe du Monde 2026 organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique. À l’approche de ce rendez-vous historique, la MLS veut capitaliser sur l’engouement croissant pour le football en Amérique du Nord et franchir un cap décisif dans son développement.