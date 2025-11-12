Barça : la réponse cash de Laporta sur ses relations avec le Real Madrid

L’entente cordiale aurait volé en éclat. Suite au choix du Barça de revenir dans le giron de l’EFC (l’ancienne ECA) et donc de lâcher le Real Madrid dans le projet de la Super League, les relations entre les deux rivaux espagnols sont au plus mal. Tout ça sans oublier l’intervention à charge des Merengues dans l’affaire Negreira. Ce matin, Joan Laporta a fait le point sur la situation et confirme qu’il y a du respect entre Blaugranas et Merengues, mais sans plus.

« Les retrouvailles se sont bien passées, dans le respect. Nous n’avons jamais été mariés, il ne peut donc pas y avoir de divorce. Les relations ne sont pas bonnes parce qu’elles ont été évoquées dans l’« affaire Negreira », où des faits non pertinents et non concluants sont présentés. Le fait que l’affaire soit toujours en cours doit susciter un certain intérêt. Nous n’aimons pas cela et la situation est tendue. Nous sommes des rivaux éternels et nous le vivons avec respect. Je n’ai pas voulu aborder le sujet du match à Miami contre Villarreal. Nous avons constaté dès le début une opposition de la part de l’AFE (l’association des joueurs espagnols, ndlr) et d’autres clubs. Je ne pense pas que cela altère la compétition », a-t-il déclaré au micro de Catalunya Ràdio.