La guerre est déclarée entre le Real Madrid et le FC Barcelone !

Sur le terrain, le Real Madrid est en train de répondre au FC Barcelone, sacré champion d’Espagne la saison dernière. Premiers du classement avec cinq points d’avance sur les Blaugranas et vainqueurs du dernier Clasico (2-1), les Merengues ont repris du poil de la bête après une saison 2024/2025 très compliquée. Mais en coulisses, l’ambiance est plus tendue avec le rival catalan. Ces dernières années avaient pourtant vu Florentino Pérez et Joan Laporte se rapprocher. «Si l’on fait abstraction des querelles, le Barça et le Real Madrid doivent s’entraider. Je le dis en toute sincérité. Le Real Madrid est le premier club au monde, mais le Barça fait partie des grands. Le Clasico, l’histoire et tout le reste, nous devons considérer que c’est un club qui fait partie des plus grands au monde. Pourquoi devrions-nous nous fâcher ?», avait déclaré le patron de la Casa Blanca à l’occasion de l’Assemblée des membres délégués de l’an dernier.

Une union des extrêmes qui a pu surprendre, mais justifiée par le projet commun de la Super League européenne. Aujourd’hui, tout a volé en éclats. Si le Real Madrid a reçu une décision de justice favorable de la part d’un tribunal de Madrid et réclame environ 4,5 milliards d’euros de réparation à l’UEFA, Pérez est désormais seul dans son combat. Au début du mois, Joan Laporta a lâché son partenaire madrilène de circonstance pour se rapprocher de l’EFC (European Football Club, le nouveau nom de l’ECA, l’association des clubs européens). «Le président de l’ECA nous a invités. Nous avons tranquillement accepté l’invitation. Nous sommes pour la paix du football européen. Nous voulons trouver un accord et revenir au sein de l’UEFA. C’est ce que veulent tous les clubs. Venir ici permet de générer de bonnes choses», avait déclaré Laporta au micro du Chiringuito.

Madrid et Barcelone se rendent la pareille

Un rapprochement vers l’UEFA qui avait logiquement ravi le président de l’EFC, un certain Nasser Al-Khelaïfi. «Aujourd’hui, je souhaite la bienvenue à un invité spécial. Il arrive parfois que des amis soient en désaccord, c’est normal, mais ils finissent toujours par se réconcilier pour le bien de tous. Il a redonné vie à son club, tant sur le terrain avec une équipe jeune et talentueuse qu’en dehors avec un nouveau stade exceptionnel», avait indiqué le patron de l’EFC et du PSG. Dans son édition du jour, Sport confirme d’ailleurs que cet événement a participé au divorce désormais consommé entre Pérez et Laporta. «Divorce Florentino - Laporta avec des chapitres en suspens. Les relations entre les présidents du Real Madrid et du FC Barcelone se sont détériorées ces dernières semaines, notamment après plusieurs épisodes dans lesquels la Liga et l’UEFA ont également joué un rôle important.»

En clair, Madrid estime que le retour aux sources du Barça à l’UEFA est une trahison. Déjà délaissée par les gros clubs anglais et italiens, Florentino Pérez a perdu son dernier allié dans la bataille de la Super League. Sauf que le Barça a lui aussi des griefs contre la Casa Blanca. Le premier concerne l’affaire Negreira. Passif jusque-là, le Real Madrid s’est montré plus offensif. Sport rappelle que le club merengue «a demandé que soit joint au dossier de sa plainte un dossier qu’il a remis au tribunal n° 1 de Barcelone, dans lequel figuraient les déclarations faites par Joan Gaspart, Toni Freixa, Alfons Godall et Albert Perrin à différents médias.» Récemment cité à comparaître dans cette affaire en tant que suspect, le Barça n’a logiquement pas apprécié le choix du rival madrilène de lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, Madrid a vécu comme un énorme succès l’annulation du match de Liga à Miami entre Villarreal et les Culés. Une rencontre qui devait rapporter 5 M€ aux Blaugranas. Mais face aux déclarations publiques des Merengues, la société organisatrice et la Liga ont décidé de tout annuler. Vous l’aurez compris, chacun se rend coup pour coup.