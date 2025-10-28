Menu Rechercher
Le FC Barcelone va comparaître comme suspect dans l’affaire Negreira

Joan Laporta, le président du FC Barcelone @Maxppp

Le FC Barcelone n’en a pas fini avec l’affaire Negreira. Le club catalan qui avait versé de l’argent à José María Enríquez Negreira entre 2001 et 2018 dans sa fonction de Vice-président de la Commission technique des arbitres pour des conseils d’arbitrage est sous enquête comme l’évoque Onda Cero.

Ainsi, le juge a cité le club catalan à comparaître comme suspect le 27 janvier et le club catalan sera représenté par Elena Fort sa vice-présidente, tandis que l’ancien président du club Joan Gaspart sera témoin. Initialement inculpé, le président Joan Laporta qui avait connu un premier mandat entre 2003 et 2010 a lui été acquitté pour prescription.

