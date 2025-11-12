La réponse du FC Barcelone à la visite polémique de Lionel Messi

Dans la nuit de dimanche à lundi, Lionel Messi a mis le feu à Barcelone en postant des photos de lui au Camp Nou sur son compte Instagram. « Hier soir (dimanche, ndlr, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j’ai été tellement heureux. Vous (les supporters) m’avez fait sentir de nombreuses fois comme la personne la plus heureuse du monde ici. J’espère qu’un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux comme joueur… » Accompagné de son compatriote Rodrigo De Paul, l’Argentin a quand même réussi à déclencher une polémique.

Sur ses photos, Messi apparait seul et le Barça n’a quasiment pas communiqué sur l’événement. Plus tard, la presse locale nous apprendra que le champion du monde 2022 n’avait pas prévenu son club de cœur et qu’il s’était simplement présenté de lui-même devant les portes de l’enceinte culé, avant de demander à ce qu’on lui ouvre les portes. Et ce n’est pas tout. D’autres médias y ont également vu un acte de défiance vis-à-vis de Joan Laporta. Pour rappel, les relations entre le joueur et le président qui l’a fait partir du Barça sont très mauvaises et ce retour inattendu de la Pulga au Camp Nou serait un message politique destiné au patron des Blaugranas. Ce matin, Laporta est sorti du silence au micro de Catalunya Ràdio.

«Je sais comment ça s’est passé»

« Bon, je sais comment ça s’est passé. C’était un geste spontané et typique du barcelonisme. Je ne le savais pas. C’est chez lui. Quand on m’a raconté comment ça s’était passé, j’ai trouvé que c’était un geste sympathique, spontané et typique du barcelonisme. C’est une relation correcte, je ne lui ai envoyé aucun message. Nous l’aimons ici, c’est chez lui et il le sait. Nous l’avons toujours dit, il est juste qu’il ait le plus bel hommage du monde, je pense que ce sera merveilleux. Nous travaillons pour que des matchs puissent être joués ici et dans ce cadre, j’aimerais qu’un hommage soit rendu au meilleur joueur de l’histoire. Je sais qu’il aimerait cela aussi », a-t-il déclaré.

Enfin, Laporta n’a pas échappé aux questions incessantes sur les conditions de départ de la Pulga et son potentiel retour au sein du club. Deux sujets chauds que le patron des Culés a évacués de manière assez rapide. « Vu la façon dont les choses se sont passées, je ne regrette rien : le Barça est au-dessus de tout. Cela ne s’est pas passé comme nous l’aurions tous souhaité, mais à ce moment-là, cela n’a pas été possible. Si l’hommage peut être refait, nous en serions heureux. (…) Par respect pour Messi, les professionnels du club et les membres., il ne serait pas approprié que je fasse des spéculations irréalistes ». Il faudra peut-être attendre le départ de Laporta pour imaginer Messi faire son retour chez les Blaugranas.