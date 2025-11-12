Maxime Lopez ne garde pas un bon souvenir de Marcelo Bielsa

Entraîneur de l’Olympique de Marseille entre 2014 et 2015, Marcelo Bielsa a laissé un souvenir impérissable aux supporters phocéens. Mais pas à Maxime Lopez. À 27 ans, le milieu offensif du Paris FC a participé à l’émission «Détective Mathoux» sur Canal+. L’occasion pour lui d’évoquer ses débuts chez les pros à l’OM et ses difficultés avec l’Argentin. Un coach qu’il ne gardera pas dans son cœur.

« Pas un bon souvenir de cette personne-là. Quand je l’ai côtoyé, j’avais 16 ans et je pense qu’il n’était pas fan de mon style de jeu. À l’époque, je n’étais peut-être pas assez technique. Je me suis très peu entraîné avec eux. C’était un très grand entraîneur, mais avec moi, ça n’est pas passé. Je venais à peine de signer pro à l’OM et je pensais que j’allais directement jouer avec l’équipe, mais pas du tout. Ça m’a permis de me préparer pour la suite. Honnêtement, je ne sais même pas s’il m’a dit bonjour. Serrer la main, je pense même pas. Zéro interaction », a confié le joueur du Paris FC.