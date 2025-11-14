OM : Darryl Bakola pisté par l’Eintracht Francfort

Le cas du jeune Darryl Bakola sera probablement l’une des priorités de l’OM cet hiver. Effectivement, selon L’Équipe, le club marseillais souhaite sécuriser son avenir en négociant une prolongation de contrat avant 2027, date de son échéance actuelle. Cette démarche est également motivée par l’intérêt croissant de clubs étrangers, dont l’Eintracht Francfort, qui suit de près la progression du joueur. Malgré un salaire confortable et une situation stable à Marseille, Bakola semble attentif aux perspectives sportives et à sa possibilité de s’imposer durablement au sein d’un effectif pro.

Le jeune talent est confronté à une réalité complexe : souvent convoqué avec les pros, mais peu utilisé, il navigue entre la Ligue 1 et la National 3, ce qui freine sa progression et son influence dans la hiérarchie des milieux. Néanmoins, son potentiel et son âge (17 ans) restent très attrayants en Europe. L’OM doit donc agir rapidement pour convaincre Bakola de rester, avant que des opportunités extérieures ne s’accélèrent.