Ligue 1

OM : la réponse expéditive de Roberto De Zerbi sur la réunion VAR

Par Matthieu Margueritte
1 min.
De Zerbi face au Sporting @Maxppp
Suite aux très nombreuses polémiques liées à la VAR survenues en Ligue 1, les clubs de l’élite avaient été conviés à une initiation à l’assistance vidéo. L’objectif affiché était de calmer le jeu entre les différentes parties, même si le LOSC et l’AS Monaco n’ont pas souhaité se rendre à cette réunion. Invité à réagir à ce sujet, le coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a expédié la question.

« Je réponds aux arbitres sur le terrain, en dehors je ne regarde pas. Par exemple, je ne sais pas qui va nous arbitrer demain (contre Nice). Le VAR, pas le VAR… j’ai autre chose à faire. Je ne veux pas suivre les polémiques pendant la semaine. Pour le penalty non sifflé contre l’Atalanta, une fois le match fini, j’ai serré la main à l’arbitre. Lui m’a expliqué son avis, moi je reste convaincu de mon avis. Une fois que l’arbitre siffle la fin du match, je suis respectueux », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
