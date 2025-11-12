Euro
Euro 2028 : le lieu de la finale dévoilé
1 min.
La finale de l’Euro 2028 aura un petit goût de 2021. C’est le stade de Wembley qui a été désigné comme lieu de la finale et des demi-finales de la compétition. Celle-ci se déroulera en Angleterre donc, mais aussi en Écosse, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Irlande.
The FA @FA – 21:46
UEFA #EURO2028 match schedule now announced! 🏟️Voir sur X
Opening game: Cardiff
Semi-finals / Final: Wembley
C’est la 3e fois de son histoire que le myhtique stade londonien accueillera la finale la compétition continentale après celle de 1996, remportée par l’Allemagne contre la République Tchèque, et 2021 donc où l’Italie avait triomphé des Three Lions aux tirs au but.
