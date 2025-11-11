Manchester United travaille sur un transfert record d’environ 115 M€

Tout va mieux pour Manchester United ces dernières semaines. Certes, les Red Devils ne peuvent pas encore se targuer d’être redevenus prétendants au titre de Premier League — comme en témoignent les deux matchs nuls contre Nottingham Forest (2-2) puis Tottenham (2-2) — mais avant cela, ils avaient enchaîné trois victoires prometteuses (Sunderland, Liverpool, Brighton). Des performances qui les placent aujourd’hui à une honnête septième place en championnat, à seulement quatre points de leur rival et dauphin Manchester City. Pour franchir un nouveau cap, il faudra sans doute se tourner vers le marché des transferts afin d’assurer un avenir plus radieux que le passé tumultueux qu’ils semblent avoir enfin laissé derrière eux. À l’image de ce qu’ils ont réalisé l’été dernier en recrutant Bryan Mbeumo et Matheus Cunha, les Mancuniens pourraient miser sur une autre étoile montante du football anglais : Elliot Anderson.

Le transfert le plus cher de l’histoire des Red Devils ?

Dans la presse britannique, il se murmure que Manchester United a intensifié ses démarches pour recruter l’Anglais, qui s’est imposé comme l’un des cadres de Nottingham Forest depuis le début de la saison. Ce mardi, The Sun indique que le club serait prêt à formuler une offre avoisinant les 115 millions d’euros, ce qui en ferait le transfert le plus cher de son histoire, dépassant ainsi les 105 millions dépensés pour arracher Paul Pogba à la Juventus en 2016. Âgé de 23 ans, Anderson est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de Premier League et aurait particulièrement séduit Ruben Amorim lors de la récente confrontation entre Reds et Red Devils.

« C’est un très bon joueur », avait confié le technicien portugais à la presse, ne cachant pas son admiration avant même la rencontre. Une impression confirmée après la prestation d’Anderson, impressionnant par sa maîtrise, son énergie et sa maturité, autant de qualités qui font aujourd’hui défaut au milieu mancunien. Son entraîneur à Forest, Sean Dyche, avait lui aussi salué la performance de son joueur tout en soulignant qu’il avait encore une marge de progression : « il est encore en train d’apprendre les bases de son poste, mais c’est un très bon joueur. Il gère bien le ballon, il a une grande technique et une très bonne attitude… même s’il râle un peu ! Il apprend vite ce qu’est la Premier League. »

Man United devra vendre avant de pouvoir rêver d’Anderson

Un profil séduisant, donc, pour celui qui pourrait devenir le successeur logique de Casemiro, actuellement indispensable dans l’entrejeu mancunien. Sous contrat jusqu’en 2026, le Brésilien de 33 ans devrait quitter le club libre l’été prochain. Autre pilier, Bruno Fernandes a laissé entendre qu’il prendrait une décision après la Coupe du monde, tandis que Kobbie Mainoo, un temps vu comme l’avenir de United, peine à convaincre son nouvel entraîneur. Anderson, choix totalement approuvé par Ruben Amorim, viendrait ainsi devenir le nouvel homme clé d’un secteur en pleine reconstruction.

Si le joueur serait incontestablement une plus-value pour l’effectif de Manchester United, un « no brainer » comme disent nos voisins anglais, le prix de cet éventuel futur transfert obligerait le club à boucler quelques ventes avant de passer à l’action, et plusieurs joueurs prêtés pourraient ainsi être cédés définitivement. Performant au FC Barcelone avec 6 buts et 9 passes décisives en 16 matches, Marcus Rashford est le plus susceptible d’être vendu : le club catalan dispose d’une option d’achat d’environ 30 millions d’euros après avoir pris en charge son salaire annuel. Rasmus Højlund, prêté à Naples où il a inscrit 4 buts en 10 rencontres, pourrait rapporter plus de 43 millions d’euros si le club italien décide de le conserver. D’autres joueurs comme Jadon Sancho, prêté à Aston Villa, et André Onana, actuellement à Trabzonspor, pourraient être vendus pour environ 23 et 17 millions d’euros respectivement. En Angleterre, Elliot Anderson est parfois comparé à l’ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard. Peut-être que, cette fois, l’histoire s’écrira du côté d’Old Trafford.