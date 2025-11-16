Menu Rechercher
CAF Awards 2025 : les finalistes pour le titre de meilleur entraîneur

Par Hanif Ben Berkane
Walid Regragui avec le Maroc @Maxppp

Après avoir dévoilé les trois finalistes pour le trophée de meilleur jeune, meilleur joueur et meilleur gardien, la CAF a dévoilé la liste pour le trophée de meilleur entraîneur. Comme dans les autres catégories, à l’exception du meilleur joueur, on retrouve encore deux Marocains.

Le premier n’est autre que Walid Regragui à la tête des Lions de l’Atlas. Pour quelle raison ? Car son équipe vient de battre le record de victoires consécutives avec désormais 17 victoires, ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire du football. Le sélectionneur de l’équipe U20 du Maroc, vainqueur de la Coupe du monde de sa catégorie, Mohamed Ouahbi, est également présent, tout comme le sélectionneur du Cap-Vert Bubista, qui a obtenu une qualification historique au Mondial 2026 cet été.

