MU : Hasselbaink tacle Rúben Amorim

Hasselbaink n’a pas mâché ses mots à l’égard de Ruben Amorim et de Manchester United. Interrogé sur Sky Sports, l’ancien attaquant a estimé que le club n’avait pas progressé depuis l’arrivée du Portugais : « où, où se sont-ils améliorés ? Je ne pense pas qu’ils se soient améliorés, désolé. Ils n’ont pas marqué plus de buts, ils n’ont pas encaissé moins de buts, ils n’ont gagné aucun trophée ». Il pointe du doigt les limites du bilan actuel du coach portugais malgré la finale de Ligue Europa perdue face à Tottenham l’an dernier. Sous Amorim, United a inscrit 51 buts en Premier League et en a encaissé 60, laissant planer des questions sur la capacité du Portugais à ramener le club à ses standards historiques.

Hasselbaink a également souligné le décalage entre le style de jeu d’Amorim et l’ADN traditionnel de Manchester United, héritage des années Sir Alex Ferguson : « je ne pense pas qu’ils soient assez créatifs, pas comme avant ». Malgré ses succès au Sporting Lisbonne, où il a remporté 2 titres, le système 3-4-2-1 du Portugais reste inédit pour les Red Devils. Actuellement, Manchester United est positionné à la 7e place de Premier League.