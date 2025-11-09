Chelsea : Enzo Maresca encense Malo Gusto

Très important dans l’effectif de Chelsea, Malo Gusto n’avait jamais marqué sous les couleurs des Blues, ni même dans sa carrière en club. Jusqu’à ce samedi soir, lorsqu’il a ouvert le score à la 51e minute face à Wolverhampton d’une superbe tête (victoire 3-0). L’entraîneur Enzo Maresca n’a pas caché sa joie à propos de l’international français.

« Enfin ! Nous aimons attaquer avec nos latéraux, parfois c’est lui, parfois c’est [Marc] Cucurella. La saison dernière, Cucurella a marqué six ou sept buts, j’espère que Malo pourra en marquer encore plus cette saison. Malo est l’un de nos joueurs clés, car il nous permet d’être polyvalents », a salué le technicien italien.