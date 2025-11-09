Menu Rechercher
Chelsea : Enzo Maresca encense Malo Gusto

Chelsea 3-0 Wolverhampton

Très important dans l’effectif de Chelsea, Malo Gusto n’avait jamais marqué sous les couleurs des Blues, ni même dans sa carrière en club. Jusqu’à ce samedi soir, lorsqu’il a ouvert le score à la 51e minute face à Wolverhampton d’une superbe tête (victoire 3-0). L’entraîneur Enzo Maresca n’a pas caché sa joie à propos de l’international français.

« Enfin ! Nous aimons attaquer avec nos latéraux, parfois c’est lui, parfois c’est [Marc] Cucurella. La saison dernière, Cucurella a marqué six ou sept buts, j’espère que Malo pourra en marquer encore plus cette saison. Malo est l’un de nos joueurs clés, car il nous permet d’être polyvalents », a salué le technicien italien.

