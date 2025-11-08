Chelsea : Malo Gusto inscrit le premier but de sa carrière en club !

Malo Gusto (22 ans) a enfin ouvert son compteur en club. Le latéral droit français a inscrit ce samedi soir son tout premier but en carrière professionnelle en club, d’une superbe tête à la 51e minute sur un centre parfait d’Alejandro Garnacho, permettant à Chelsea d’ouvrir le score face à Wolverhampton lors de la 11e journée de Premier League.

Une fois buteur avec les Bleuets, Gusto confirme sa montée en puissance. Devenu un élément essentiel dans le système d’Enzo Maresca, il s’impose aussi match après match comme une véritable option d’avenir pour l’équipe de France, en tant que doublure naturelle de Jules Koundé. Un but symbolique pour un joueur en pleine progression.