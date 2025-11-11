EdF : Manu Koné évoque son temps de jeu grandissant

Manu Koné a marqué les esprits sur cette année 2025 avec l’équipe de France. Régulièrement aligné dans l’entrejeu, le milieu de l’AS Roma est l’un des joueurs les plus utilisés par Didier Deschamps depuis son arrivée en septembre 2024. Interrogé à ce sujet lors du point presse des Bleus ce mardi, l’ancien joueur de Toulouse s’est montré mesuré, ravi de cette prouesse, mais surtout déterminé à poursuivre sur sa lancée.

« Dans un nouveau groupe et que tu es nouveau, tu dois vite marquer les esprits. Vous me dites que je suis le joueur le plus utilisé, mais je ne prête pas forcément attention à ça, a-t-il indiqué. Quand le coach a besoin de moi, s’il estime de me mettre sur le terrain et de me donner à fond à 100 % que je joue 10 minutes ou 90 minutes, donc je pense que j’essaye de répondre aux attentes sur le terrain par ma qualité et par ma façon de jouer tout simplement. Je suis en confiance petit à petit et j’espère que ça va continuer comme ça ».