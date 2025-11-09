Manchester United : Rúben Amorim veut un nouvel attaquant

Présent devant la presse après le nul contre Tottenham samedi (2-2), l’entraîneur de Manchester United, Rúben Amorim, a émis la possibilité de recruter un nouvel attaquant en janvier. La rencontre face aux Spurs a été marquée par les blessures de Benjamin Šeško, Harry Maguire et Casemiro, l’attaquant slovène ayant quitté la pelouse sur une douleur au genou. Il passera des examens pour en connaître la gravité.

Face à ces pépins physiques et à la future absence de plusieurs internationaux partis à la Coupe d’Afrique des nations (Bryan Mbeumo, Amad Diallo et Noussair Mazraoui), le technicien portugais a donc confirmé son intention de se renforcer durant le mercato hivernal. « Nous devons tout vérifier, voir ce qui est arrivé à Ben (Šeško). Bien sûr, nous allons avoir un problème avec la CAN, mais nous le savions déjà. On peut se préparer en été, mais ensuite beaucoup de joueurs ne jouent plus, donc gérer cette situation va être difficile. Voyons, quand le mercato ouvrira, si nous pouvons améliorer l’équipe et réparer certaines choses », a expliqué l’ancien coach du Sporting CP.