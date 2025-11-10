La justice péruvienne enquête sur Andrés Iniesta

L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et champion du monde 2010, Andrés Iniesta, est visé par une enquête du parquet péruvien pour «escroquerie aggravée». Selon le média El Español, le parquet soupçonne l’Espagnol d’être impliqué dans un réseau de fraude financière ayant causé plus de 600.000 dollars (environ 518 000 euros) de pertes à plusieurs hommes d’affaires locaux. Ces derniers accusent la société Never Say Never (NSN) Barcelona, dont Iniesta est copropriétaire, et sa filiale NSN South America, d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles dans le cadre de l’organisation de divers événements sportifs et culturels en Amérique du Sud.

La suite après cette publicité

Plusieurs manifestations, comme un match de légendes entre le Pérou et l’Espagne ou un festival de K-pop, n’auraient jamais vu le jour malgré les investissements consentis. D’après les autorités, la notoriété d’Iniesta aurait servi d’appât pour attirer les capitaux et rassurer les investisseurs. Créée en avril 2023, NSN South America avait lancé une ambitieuse stratégie d’expansion régionale, mais seule l’une des manifestations prévues, le Upa Upa Fest, a effectivement eu lieu avec des pertes financières importantes qui ont précipité la faillite de la société en juin 2024. Le parquet péruvien affirme que la filiale n’a fourni aucun rapport financier ni justifié l’usage des fonds reçus. Andrés Iniesta, officiellement retraité depuis un an, n’a pour l’instant pas réagi publiquement à ces accusations.