CdM U17 : la France battue par l’Ouganda mais première de sa poule et qualifiée !

Par Maxime Barbaud
Le sélectionneur des Bleuets U18 Lionel Rouxel en 2018 @Maxppp
Ouganda 1-0 France U17

C’est une 3e journée de phase de poules et un résultat paradoxal pour nos U17. Après leur victoire inaugurale contre le Chili (2-0) et un nul face au Canada (0-0), les joueurs de Lionel Rouxel ont cette fois été battus par l’Ouganda 1-0. Décevants tout au long de la rencontre (5 tirs seulement donc 2 cadrés), les Bleuets ont affiché un visage franchement inquiétant pour la suite de la compétition.

Car malgré cette défaite, la France termine… première de ce groupe K avec 4 points, soit autant que ses trois concurrents. Elle doit ce fauteuil de leader et sa qualification pour les 8es de finale à sa différence de buts (+1, contre 0 pour le Canada et l’Oudanga eux aussi qualifiés, et -1 pour le Chili). Les jeunes tricolores connaîtront leur futur adversaire ce mardi soir.

