CdM U17 : la France éliminée par le Brésil au bout de la séance de tirs au but !

Après avoir éliminé la Colombie dans le chaos total, l’équipe de France U17 retrouvait le Brésil en 8e de finale de la Coupe du monde, ce mardi, à Doha (Qatar). Il s’agissait de la quatrième confrontation entre Français et Brésiliens chez les moins de 17 ans depuis 1987 avec un bilan d’une victoire pour les Bleuets (1-2), un succès pour la sélection auriverde (2-3) et une égalité (0-0).

Série en cours Plus de statistiques Brésil U17 V N V V D France U17 V D N V D

Les joueurs de Lionel Rouxel se sont fait peur, en début de partie, suite à un accrochage dans la surface (3e). Après consultation de la VAR, l’arbitre Rustam Lutfullin décidait finalement de ne pas attribuer de penalty à la Seleçao. Une demi-heure plus tard, l’arbitre ouzbek sifflait cette fois-ci en faveur des Bleuets après que Camara a été fauché dans la surface. Bien que le Brésil ait tenté de le faire annuler via le carton vert, la vidéo a confirmé la décision de M. Lutfullin. Malgré le tir de Batola repoussé par le Brésilien João Pedro, le Lyonnais Rémi Himbert avait bien suivi pour donner l’avantage à la France (0-1, 33e) et inscrire son deuxième but dans ce Mondial. Le Troyen Christ Batola, meilleur buteur français de la compétition, sortait quelques minutes plus tard sur civière, touché à la cuisse. Le Brésil a ensuite poussé pour recoller au score avant la pause, en vain.

Des Bleuets malmenés et rejoints dans les ultimes instants

En seconde période, la Seleçao a maintenu la pression dans le camp tricolore. Ilan Jourdren a notamment dû s’employer pour détourner un coup-franc rasant à l’entrée de la surface (52e). Profitant d’une intervention manquée de la défense adverse, Mounguengue a raté l’occasion de mettre les Bleuets à l’abri en perdant son face-à-face contre João Pedro (56e). Au fil des minutes, les approximations techniques se sont multipliées, tout comme les fautes. En retard dans sa surface, Diarrassouba concédait un penalty pour le Brésil. Sauvé par son poteau gauche (83e), Jourdren a finalement concédé l’égalisation au bout du temps réglementaire sur une magnifique reprise de Pietro Tavares (1-1, 89e). Un coup dur pour la France, qui a tenté d’obtenir un penalty suite à un accrochage sur Lomet dans la foulée. Mais M. Lutfullin n’a pas bronché et a conduit les deux équipes vers la séance de tirs au but.

Une séance qui a très mal débuté pour les Français, avec le raté d’Abdoulaye Camara puis la bourde de Jourdren sur la première tentative brésilienne. Le fils de Geoffrey Jourdren s’est ensuite rattrapé en détournant la 4e tentative de la Seleçao. Mais dans la foulée, le Marseillais Milan Leccese voyait sa frappe être arrêtée et le Brésil marquait son tir au but décisif pour se qualifier en quarts de finale. Terrible désillusion donc pour les U17 Bleuets. Le Brésil sera opposé en quarts de finale au vainqueur du choc entre le Maroc et le Mali, ce vendredi.