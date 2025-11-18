Brésil : Lucas Paquetá se fait dézinguer après son penalty manqué

Entré en jeu en seconde période alors que le Brésil et la Tunisie étaient dos à dos, Lucas Paquetá a bien eu l’occasion d’offrir la victoire à la Seleção. Tireur désigné pour transformé le penalty obtenu par Vitor Roque, l’ancien Lyonnais a finalement échoué. Un raté qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters brésiliens, remontés contre le joueur de 28 ans.

La suite après cette publicité

Sur X, nombreux sont ceux à avoir critiqué le choix de Carlo Ancelotti de faire tirer le milieu de terrain brésilien alors qu’Estevao, une nouvelle fois performant sur son côté droit, avait transformé le premier penalty obtenu en fin de première période. Frustré, les fans auriverdes ont également peu apprécié la course d’élan douteuse du joueur de West Ham…