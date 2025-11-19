Brésil : le phénomène Estêvão poursuit son irrésistible ascension

Il restera, à coup sûr, le grand gagnant de ce rassemblement du mois de novembre. Appelé en sélection pour les deux rencontres amicales face au Sénégal (2-0) puis la Tunisie (1-1), Estêvão a largement justifié le choix de son sélectionneur, Carlo Ancelotti. Très actif et buteur face aux Lions du pays de la Teranga, le phénomène de Chelsea (4 buts et 1 passe décisive en 16 rencontres avec les Blues depuis le début de la saison) a confirmé, mardi soir, sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Titularisé sur le côté droit de l’attaque auriverde face aux Aigles de Carthage, le gaucher d’1m76 a, en effet, livré une nouvelle prestation de haute volée.

Seule réelle satisfaction de la soirée brésilienne - Casemiro aura également montré un bel impact dans l’entrejeu - la pépite des Blues a finalement permis aux siens d’arracher le match nul en se chargeant, sans trembler, du penalty de l’égalisation (1-1, 44e). Outre ce but - sa 5e réalisation en 11 sélections avec le Brésil - le natif de Franca a surtout fait passer tous les frissons auriverde (3e, 12e, 46e, 89e) jusqu’à son poteau, au bout d’une ultime action personnelle (90e+5). Résultat : un but, 69 ballons touchés, 2 passes clés, 5 tirs (dont 2 cadrés), 8 duels remportés et 3 ballons récupérés. Un match plein contrastant largement avec celui de son compatriote Vinicius Jr, aux abonnés absents sur son côté gauche.

Estêvão est en train de mettre tout le monde d’accord

Après la rencontre, de nombreux fans de la sélection auriverde ne manquaient d’ailleurs pas d’afficher l’écart de rendement entre le Madrilène (8 buts en 44 matches) et l’ancien joueur de Palmeiras (5 buts sur les 6 derniers matches de la Seleção) sous la tunique brésilienne. En conférence de presse, Carlo Ancelotti se montrait lui plus mesuré dans son analyse : «j’essaie de le traiter comme les autres. Évidemment, il a encore des choses à apprendre et il peut apprendre en parlant à l’entraîneur, en regardant tous les vétérans de l’équipe qui peuvent enseigner… L’important pour lui est de ne pas se satisfaire de ce qu’il a maintenant car il peut s’améliorer sur de nombreux aspects. Il est jeune et peut améliorer sa connaissance du jeu, son attitude, son sacrifice… Il peut améliorer beaucoup de choses».

Désigné homme du match sur ses cinq premières titularisations avec les quintuples champions du monde, le prodige de 18 ans aurait pourtant pu enfiler le costume de sauveur si le Mister ne l’avait pas privé du second penalty, finalement tiré (et manqué) par Lucas Paqueta. «Paquetá est le tireur du penalty. Quand le deuxième penalty est arrivé, j’ai pris cette décision parce que je pensais enlever un peu de pression sur Estêvão, et Paquetá tire généralement très bien», justifiait finalement le sélectionneur à l’issue de la rencontre. De passage en zone mixte, le principal concerné semblait pourtant bien décidé à prendre ses responsabilités. «Je voulais vraiment tirer le penalty mais l’ordre est arrivé et je l’ai passé à mon coéquipier», confiait-il. Qu’importe, avec cette nouvelle prestation réussie, Estêvão a, semble-t-il, un peu plus sécurisé sa place dans l’avion qui se rendra sur le sol américain en juin prochain. En attendant, c’est du côté de Londres qu’il va tenter de confirmer son explosion au plus haut niveau…