Brésil - Tunisie : la soirée calvaire de Vinícius Júnior

Les temps sont durs pour Vinicius Jr. Moins influant dans le jeu du côté de Madrid et en froid avec son entraîneur, Xabi Alonso, l’ailier merengue comptait certainement sur cette trêve internationale pour reprendre confiance. Oui mais voilà, après une prestation convaincante face au Sénégal samedi dernier, le numéro 7 de la Seleção est retombé dans ses travers, ce mardi soir, au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Aligné à la pointe de l’attaque brésilienne pour le second match amical contre la Tunisie (1-1), l’ancien joueur de Flamengo a vécu une soirée ô combien difficile.

Copieusement sifflé par les supporters tunisiens venus en nombre dans le nord de la France, le natif de São Gonçalo a rendu une copie plus que décevante. Très peu trouvé par ses coéquipiers au cours du premier acte, le droitier d’1m76 a éprouvé toutes les peines du monde face à la défense des Aigles de Carthage. Que ce soit dans une position de numéro 9 ou dans son rôle habituel d’ailier gauche, l’international brésilien aux 45 sélections (8 buts) a brillé par son déchet technique et son manque d’impact dans le jeu offensif auriverde (21 ballons touchés, 6 pertes de balle au cours du premier acte).

Vinicius Jr n’y arrive pas

Un rendement famélique confirmé au retour des vestiaires (2 tirs non cadrés et 22 petits ballons touchés après la pause). Parfaitement cerné par Yan Valery, bien aidé par les compensations de Yassine Meriah, le joueur de 25 ans n’a jamais trouvé la faille au sein de la défense tunisienne. Élément le moins convaincant de la ligne offensive brésilienne - Rodrygo ayant montré une belle activité, Estêvão inscrivant son second but du rassemblement - Vinicius Jr, qui a parfois totalement disparu des radars, terminait finalement la rencontre comme il l’avait commencé : avec une nouvelle frappe dévissée et sous les huées des fans tunisiens. Si Fabinho, de passage en zone mixte, a refusé de commenter la performance de son coéquipier, il a cependant reconnu «un manque d’agressivité» global.

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti semblait, lui, satisfait de cette trêve. «J’ai beaucoup confiance en cette équipe et en ces joueurs, surtout dans cet environnement, qui est un bon environnement, car les joueurs sont sérieux, professionnels, patriotes, ils ont beaucoup d’affection pour le maillot. Je leur ai parlé, pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans les matchs qu’ils vont jouer, nous serons là à les observer, à discuter avec eux, à garder un contact ouvert jusqu’en mars et jusqu’à la Coupe du Monde, c’est l’idée que nous avons». Auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2025-2026, Vinícius Júnior sera, quoi qu’il en soit, logiquement attendu au tournant, dès dimanche, lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse d’Elche pour le compte de la 13e journée de Liga.