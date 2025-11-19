Brésil : Lucas Paquetá revient sur son penalty manqué

Dure soirée pour le Brésil, et plus particulièrement pour Lucas Paquetá. Entré en jeu lors du match nul concédé par les siens face à la Tunisie (1-1), le milieu de terrain de West Ham a pourtant eu l’opportunité d’offrir la victoire au Brésil en fin de rencontre. Malheureusement pour lui, il a vu son penalty s’envoler dans les travées de Pierre-Mauroy. Après la rencontre, le joueur de 28 ans est d’ailleurs revenu sur ce raté.

«Je suis triste de ne pas avoir pu marquer et de ne pas avoir aidé la Seleção, on aurait probablement gagné après ce penalty. J’ai l’habitude de le faire dans mon club, j’ai une grande réussite dans cet exercice mais l’anxiété de marquer a fini par me rattraper. Je vais me remettre au travail et essayer d’évoluer pour convertir à la prochaine occasion et aider l’équipe. Je suis très heureux de travailler avec Ancelotti, qui a beaucoup confiance en moi. On parle beaucoup. Nous sommes de plus en plus constants et en croissance en tant que groupe», a confié l’intéressé en zone mixte.