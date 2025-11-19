Brésil : Rodrygo loue le travail de Carlo Ancelotti

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis l’arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, Rodrygo doit regretter l’ère Ancelotti. Ce mardi soir, lors du second match amical des quintuples champions du monde, l’ailier brésilien a malgré tout pu retrouver son ancien coach. Titularisé face à la Tunisie, le joueur de 24 ans a d’ailleurs rendu une copie globalement satisfaisante. Après la rencontre, il n’a pas manqué de loué le travail d’Ancelotti depuis ses débuts avec le Brésil. «Je ne peux que tirer un bilan positif depuis que j’ai commencé à être appelé avec Ancelotti. Ce sont des sentiments positifs, voir comment l’équipe s’est améliorée et nous nous sommes donnés. Maintenant que nous avons une idée claire de comment jouer et comment défendre, cela fait une grande différence», a tout d’abord confié l’intéressé en zone mixte.

Et d’ajouter : «j’ai un sentiment positif, mais nous devons toujours gagner et progresser. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce match nul. On savait que ce serait un match difficile. On a commencé un peu à la légère, on aurait pu mieux commencer. Mais ensuite, nous avons progressé, il nous manquait ce détail pour bien finir face au but. Nous avons beaucoup créé mais le sentiment amer demeure parce que nous voulions la victoire. Il faut désormais poursuivre la préparation dans nos clubs respectifs».