Le constat de Marquinhos sur le niveau de jeu du Brésil

Présent en zone mixte après le nul concédé par le Brésil face à la Tunisie (1-1), Marquinhos est revenu sur les derniers mois de la sélection auriverde. «Nous avons eu un début de transition très difficile après la Coupe du Monde. Avec les derniers changements, l’équipe a gagné en stabilité. Nous avons beaucoup à améliorer, nous le savons. Nous savons que cela dépend beaucoup de nous, de notre engagement. Nous avons montré cette croissance, cette évolution. Nous sommes beaucoup plus stables qu’au début du cycle», a tout d’abord analysé le défenseur parisien.

Serein, qui plus est après l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de la Seleção, le défenseur de 31 ans a également souligné l’importance de jouer des sélections aux styles de jeu différents. «Cela nous fait grandir, tester les joueurs, notre discipline, nos conditions de jeu, comprendre ce que nous allons affronter en Coupe du Monde. J’en ai joué deux, je sais très bien, nous devons affronter toutes les écoles possibles. Nous devons avoir beaucoup de personnalité, beaucoup de force en tant que groupe, et nous cherchons cela de plus en plus. Nous n’avons pas terminé l’année par une victoire, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses».