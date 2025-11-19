Real Madrid, Brésil : la blessure de Militão se précise

Sorti sur blessure hier soir lors du match amical entre le Brésil et la Tunisie (1-1), Éder Militão a visiblement ressenti une douleur musculaire en première période. Le défenseur du Real Madrid, titularisé dans l’axe, avait tenté de poursuivre avant de finalement céder sa place au retour des vestiaires. Déjà touché physiquement au début de la rencontre, le Brésilien n’avait pas pu tenir l’heure de jeu, plongeant la Seleção dans un nouveau coup dur après la blessure de Gabriel contre le Sénégal.

Selon les informations d’El Partidazo de COPE, Militão « souffre de gênes à l’adducteur droit » et va passer des examens médicaux ce mercredi à Madrid afin d’évaluer la nature exacte de la blessure et sa durée d’indisponibilité. Le Real Madrid suit la situation de très près, alors que le défenseur revenait déjà d’une longue absence et semblait retrouver enfin du rythme.