Amical : le Brésil accroché par la Tunisie après un penalty complètement raté par Paqueta

Trois jours après avoir battu le Sénégal 2 buts à 0 (Estevão, Casemiro) du côté de Wembley, le Brésil de Carlo Ancelotti a traversé la Manche pour affronter la Tunisie à Lille. Affronter les Aigles de Carthage avant de jouer une Coupe du Monde n’est pas inédit pour les Auriverdes puisque les deux nations s’étaient déjà rencontrées en septembre 2022, au Parc des Princes, avant le Mondial au Qatar. Un match que la bande de Neymar avait facilement gagné 5-1. Pour ce match, Ancelotti avait décidé d’aligner une charnière Marquinhos-Militão, le duo Guimarães-Casemiro à la récupération et un quatuor offensif Estevão, Cunha, Vinicius Jr et Rodrygo. De son côté, la Tunisie alignait Dahmen dans les cages, Bronn, Talbi, Meriah en défense, un milieu à cinq avec Abdi et Valery en pistons et Mejbri, Sassi et Skhiri dans le cœur du jeu. Enfin, l’attaque était portée par le duo Mastouri-Saad.

Sans surprise, cette rencontre s’est déroulée dans une Decathlon Arena entièrement acquise à la cause des Tunisiens. Les Brésiliens ont été sifflés pendant les hymnes et sur chaque ballon touché. Sur le terrain, ils ont également été chahutés par les hommes de Sami Trabelsi. La Tunisie a immédiatement imposé un pressing haut aux Auriverdes et s’est logiquement procuré la première action chaude par Abdi (1e). Légèrement dominateurs, les Aigles de Carthage ont ensuite fait chavirer le stade du LOSC lorsque Mastouri a repris victorieusement le centre d’Abdi (0-1, 23e). Côté brésilien, ce n’était pas la folie, mais à défaut de pouvoir compter sur un Vinicius Jr en jambe, Ancelotti a pu apprécier l’aisance d’Estevão, l’homme en forme de la Seleção. C’est lui qui a répondu à l’occasion d’Abdi (3e) et son activité sur le côté droit a fait mal à ses adversaires. Comme sa gestion des coups de pied arrêtés. Rodrygo était intéressant lui aussi et le Merengue a bien eu l’occasion de briller, mais Talbi était là pour éviter le pire (10e). Rebelote trente minutes plus tard, mais cette fois, c’est Skhiri qui déviait la tentative de Cunha en corner.

Un Brésil moins fringant

La Tunisie tenait bon avant que l’assistance vidéo ne signale une main de Bronn dans sa surface à la 40e minute. Après avoir contrôlé l’action, l’arbitre Jérôme Brisard décidait d’accorder un penalty assez sévère aux Brésiliens. Une occasion en or d’égaliser juste avant la pause que n’a pas manquée Estevão (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, Vitor Roque et Danilo remplaçaient Matheus Cunha et un Wesley en grande difficulté. Les hommes d’Ancelotti affichaient alors un tout autre visage, bien plus conquérant. Hormis une percée de Saad (54e), les Tunisiens ont eu du mal à réagir. Heureusement pour eux, le Brésil n’a pas su se montrer beaucoup plus dangereux. En revanche, les Auriverdes ont enregistré une mauvaise nouvelle. Après avoir perdu Gabriel sur blessure face au Sénégal, la Seleção a perdu Militão à l’heure de jeu. Le défenseur du Real Madrid donnait déjà des signes d’inquiétudes en première période. Pas de quoi rassurer des Merengues et surtout un joueur peu épargné par les graves blessures.

Les deux sélectionneurs procédaient ensuite à une large revue d’effectif et avec les entrées de quelques anciens pensionnaires de Ligue 1 comme Lucas Paqueta et Ismaël Gharbi. Ce qui a donné une fin de match un peu désordonnée où chacun allait d’un but à l’autre, sans se créer pour autant de vraies actions franches. Le Brésil pensait toutefois rafler la mise en obtenant un penalty après une faute de Sassi sur Vitor Roque (76e). Malheureusement pour les Auriverdes, la mode du penalty tiré à la Neymar ne marche plus trop en ce moment et la tentative de Paqueta a fini au-dessus du but de Dahmen. Une certaine forme de justice vu comment l’ancien Lyonnais s’y est pris dans sa course d’élan (78e). En fin de match, Vinicius Jr a bien tenté de faire la différence sur un exploit individuel côté gauche, mais sa frappe dévissée a fini dans les nuages (86e). De quoi confirmer la mauvaise passe que traverse le Madrilène depuis un petit moment. Au final, pas de vainqueur à Lille (1-1) après un ultime poteau trouvé par Estevão (90e +5). La Tunisie se satisfera de ne pas avoir perdu cette fois et signe un bon résultat avant la CAN 2025, tandis que le Brésil peine toujours à afficher un visage de favori pour le Mondial 2026.

