Amical : le Brésil déroule face au Sénégal

Sur la zone Afrique, si le Cameroun, le Nigéria, le Gabon et la RDC s’affrontaient lors des barrages du Mondial 2026, pour les autres sélections, cette trêve de novembre devait servir d’ultime préparation avant la CAN 2025 au Maroc. Pour l’occasion, le Sénégal avait décidé de s’offrir un match de prestige face au… Brésil depuis l’Emirates Stadium de Londres. Pour la Seleçao de Carlo Ancelotti, cette rencontre devait aussi permettre de faire quelques tests, notamment dans l’animation offensive, et pas question donc de faire tourner ce samedi après-midi.

Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Estevão et Matheus Cunha débutaient tous en tant que titulaires alors qu’on retrouvait le Parisien Marquinhos dans le cœur de la défense brésilienne. Côté Sénégal, en très grande forme depuis plusieurs mois, la formation de Pape Thiaw voulait aussi sa victoire de prestige. On retrouvait ainsi Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Ismaila Sarr sur le front de l’attaque. Et ça démarrait très fort dans cette rencontre avec un Brésil en mode rouleau compresseur qui faisait clairement souffrir le Sénégal.

Le Brésil déroule

Dès le début de rencontre, Matheus Cunha ne passait pas loin de trouver la faille, mais sa frappe frôlait le poteau droit d’Édouard Mendy. Ensuite, c’est Vinicius Jr. qui s’amusait sur son couloir gauche et qui poussait l’ancien gardien de Chelsea à l’exploit pour garder les siens dans la partie. Mais ce qui devait arriver arriva très logiquement peu avant la demi-heure de jeu. Le jeune Estevão profitait d’un ballon qui traînait dans la surface pour placer un enroulé précis qui ne laissait aucune chance à Mendy (28e).

Dans la foulée, le Brésil, impressionnant face à une équipe sénégalaise méconnaissable, faisait le break. Étrangement seul au second poteau sur un coup franc bien frappé par Rodrygo, Casemiro avait le temps de contrôler et d’ajuster le portier sénégalais (2-0, 35e). Après 45 minutes, il n’y avait rien à se mettre sous la dent du côté du Sénégal, si ce n’est ce potentiel penalty pour une main et l’intervention du VAR. Au retour des vestiaires, le spectacle était moins au rendez-vous et il n’y avait pas grand-chose à signaler si ce n’est cette grosse altercation entre Vinicius Jr. et Kalidou Koulibaly. Mais rien pour le spectacle, même si le Brésil aurait pu planter un autre but en fin de rencontre. Le Brésil s’offre le Sénégal dans ce match de gala et a montré un visage très sérieux face à une des meilleures équipes du continent africain.