Tunisie : Hannibal Mejbri, le maestro qui a fait vaciller le Brésil

«C’était un match beaucoup plus difficile que contre le Sénégal, la Tunisie a défendu avec un bloc très bas qui ne correspondait pas aux caractéristiques de nos attaquants». Voici ce que déclarait Carlo Ancelotti, quelques minutes après le nul concédé par le Brésil face à la Tunisie, mardi soir du côté de Pierre-Mauroy. Une analyse lucide au regard des difficultés rencontrées par la Seleção face aux Aigles de Carthage. Menés au score et globalement bousculés par des Tunisiens valeureux, les quintuples champions du monde ont finalement décroché le match nul (1-1) grâce à leur pépite Estêvão, une nouvelle fois brillant sous la tunique auriverde.

Pourtant, les «Olé» scandés, dans le dernier quart d’heure, par un public acquis à la cause de la Tunisie n’ont trompé personne. En effet, face à la bande de Sami Trabelsi, les hommes de Carlo Ancelotti ont montré des limites assez inquiétantes. Et ça, Hannibal Mejbri n’y est clairement pas étranger. Aligné dans l’entrejeu pour ce match de gala, le milieu de terrain de Burnley a rappelé aux différents observateurs qu’il restait un joueur spécial. Malgré un début de saison globalement raté avec les Clarets (1 passe décisive en 10 rencontres de Premier League et 3 petites titularisations), le natif d’Ivry-sur-Seine, passeur décisif contre la Jordanie vendredi dernier (3-2), a profité de cette trêve internationale pour retrouver des sensations.

Un réveil à confirmer

Face aux Brésiliens, l’international tunisien aux 39 sélections (1 but) a, en effet, rapidement brillé par son impact physique. Loin d’être impressionné par le duo Casemiro-Guimaraes, le droitier d’1m83 s’est ainsi distingué. Autoritaire dans ses interventions, juste techniquement, toujours bien placé et ô combien précieux à la récupération du ballon, Hannibal Mejbri a finalement symbolisé la très belle résistance des Aigles de Carthage. Résultat ? Une prestation de haute volée et une impression visuelle retrouvée dans les chiffres : 7 duels remportés, 4 récupérations, 100% de tacles réussis, 5 fautes subies et un impact largement mesurable.

Présent en zone mixte après la rencontre, Naïm Sliti, interrogé par nos soins, ne manquait d’ailleurs pas de féliciter son compatriote : «c’est très bien, il a fait un grand match ce soir (mardi, ndlr), je l’ai félicité à la fin de la rencontre, il nous apporte beaucoup, il a de grosses qualités. Après il est jeune donc il doit trouver cette constance, cette régularité mais il est le futur de cette sélection», notait l’ancien joueur du LOSC et de Dijon. À quelques semaines de l’ouverture de la CAN et avant une Coupe du Monde organisée sur le sol américain, le milieu offensif passé par Manchester United et Séville, va désormais devoir prouver qu’il peut enchaîner de telles prestations sur la durée. La Tunisie n’espère que ça.