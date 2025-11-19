Real Madrid : le diagnostic est tombé pour Eder Militão

Sorti sur blessure hier soir lors du match amical opposant le Brésil à la Tunisie (1-1), Eder Militão souffre bel et bien de l’adducteur. Le Real Madrid vient d’ailleurs d’officialiser la nouvelle. Selon toute vraisemblance, le défenseur devrait être éloigné des terrains pendant deux semaines.

«Après les examens réalisés aujourd’hui par le service médical du Real Madrid, notre joueur Éder Militão a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au grand adducteur de la jambe droite. Son état sera réévalué prochainement», indique le communiqué publié par la Casa Blanca.