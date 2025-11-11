Manchester United ne peut pas rappeler Højlund cet hiver

Touché au genou, Benjamin Sesko a été contraint de quitter le terrain lors du nul entre Manchester United et Tottenham samedi (2-2), une blessure qui pourrait pousser les Red Devils à chercher un nouvel attaquant lors du mercato de janvier. Bien que la situation puisse laisser envisager un retour de Rasmus Hojlund de son prêt à Naples, le club mancunien n’a en fait pas la possibilité de le rappeler.

Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, la formation italienne dispose d’une option d’achat de plus de 43 millions d’euros, qui pourrait devenir obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des champions. Cela empêche United de rapatrier l’attaquant danois de 22 ans, auteur de quatre buts en neuf matchs de Serie A. Joshua Zirkzee, resté sur le banc, ne semble pas figurer dans les plans de Ruben Amorim, et une nouvelle recrue pourrait bien être la solution choisie par Manchester United pour renforcer son attaque, surtout avec la future absence de plusieurs internationaux partis à la Coupe d’Afrique des nations (Bryan Mbeumo, Amad Diallo).