PL : Igor Thiago élu joueur du mois de novembre

Auteur d’une première partie de saison exceptionnelle avec Brentford, Igor Thiago, 24 ans, a été élu joueur du mois de novembre en Premier League. Le Brésilien a inscrit 5 buts en championnat en ce mois de novembre, dont deux doublés face à Burnley (3-1) et Newcastle (3-1), portant son total à 11 réalisations en Premier League et 12 toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Ses performances remarquables lui ont permis de se distinguer individuellement malgré la situation compliquée de son équipe, actuellement 14e du championnat.

Après une saison 2023-2024 prolifique à Bruges (29 buts toutes compétitions confondues), Igor Thiago avait connu un passage à vide lors de l’exercice précédent avec Brentford, où il n’avait inscrit aucun but. Cette année, il semble avoir retrouvé toute sa confiance et son efficacité devant le but, devenant le principal atout offensif des Bees depuis le départ de Bryan Mbeumo et confirmant son statut de joueur clé pour l’équipe de Keith Andrews.