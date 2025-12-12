Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi fait le point sur l’infirmerie

Roberto De Zerbi @Maxppp

Depuis le début de saison, l’OM fait face à une cascade de blessures. Et même si l’infirmerie commence à se vider petit à petit, certains joueurs y sont depuis pas mal de temps. C’est notamment le cas de Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, qui accompagnent Amine Gouiri depuis des semaines au rang des blessés marseillais.

Interrogé sur la situation de ses trois joueurs, Roberto De Zerbi a laissé entendre que leur retour n’était toujours pas à l’ordre du jour : «Medina, Traoré, Gouiri… il faudra encore attendre. Peut-être que certains reviendront plus tôt que d’autres. Murillo a une gêne au mollet, pour les autres ça va prendre plus de temps.»

