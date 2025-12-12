OM : Igor Paixão fait craquer Roberto De Zerbi

Ce vendredi, Roberto De Zerbi était de passage face à la presse. L’occasion pour l’Italien d’évoquer divers sujets, dont le cas Igor Paixão. Recruté cet été pour 35 M€, le joueur de 25 ans a participé à 18 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 7 buts et de délivrer 3 assists. De quoi satisfaire son coach, qui est tombé sous son charme.

«Il faut le remercier. Il se sacrifie énormément. Le premier but encaissé cette semaine, il n’aurait pas dû se trouver là mais beaucoup plus haut par rapport à Emerson. On s’est mal compris. On doit trouver l’équilibre. Paixão fait de gros sacrifices. Il n’est pas toujours lucide à cause de sa dépense d’énergie. C’est un joueur très important. On n’a pas encore réussi à le faire souffler depuis son arrivée.» Fan du Brésilien, RDZ devrait compter encore sur lui dimanche soir face à l’AS Monaco.