Liverpool : Salah aperçu en pleine discussion avec Jordan Henderson

En pleine polémique avec son club après ses déclarations dévastatrices, Mohamed Salah a été aperçu en pleine discussion avec l’ancien capitaine des Reds, Jordan Henderson. Les deux hommes ont été vus dans un restaurant londonien alors que l’avenir de l’attaquant égyptien demeure plus incertain que jamais. Mis de côté par Arne Slot pour le déplacement de Liverpool sur la pelouse de l’Inter Milan en Ligue des Champions, Salah continue de faire parler de lui…

Selon Sky Sports, l’Égyptien a retrouvé Henderson, désormais à Brentford après un passage en Arabie saoudite, une destination souvent évoquée pour Salah en cas de départ dès cet hiver. Les deux anciens coéquipiers auraient échangé pendant environ 1 h 30 dans un restaurant italien ce mercredi après-midi. Une rencontre qui ne fait qu’alimenter les spéculations autour de l’avenir du joueur, au moment où Liverpool traverse une situation de plus en plus délicate.