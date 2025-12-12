Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

L’annonce forte sur l’avenir de Jürgen Klopp

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Jürgen Klopp, nouveau patron du football du groupe Red Bull. @Maxppp

Annoncé sur les bancs de Liverpool et du Real Madrid, afin de remplacer Arne Slot et Xabi Alonso qui connaissent des difficultés, Jürgen Klopp ne reprendra pas du service. C’est ce qu’a affirmé ce vendredi Oliver Mintzlaff, le Directeur Général de Red Bull. Ses propos sont relayés par Sport Mediaset.

La suite après cette publicité

«Jürgen a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas entraîner pour le moment. Cela pourrait changer à l’avenir, bien sûr. Mais je vois à quel point il est passionné par ce poste, combien d’idées il a et combien il souhaite progresser. Je suis donc parfaitement serein.» Le message est plus que clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Liverpool
Jürgen Klopp

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Liverpool Logo Liverpool FC
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier