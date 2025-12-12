L’annonce forte sur l’avenir de Jürgen Klopp

Annoncé sur les bancs de Liverpool et du Real Madrid, afin de remplacer Arne Slot et Xabi Alonso qui connaissent des difficultés, Jürgen Klopp ne reprendra pas du service. C’est ce qu’a affirmé ce vendredi Oliver Mintzlaff, le Directeur Général de Red Bull. Ses propos sont relayés par Sport Mediaset.

La suite après cette publicité

«Jürgen a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas entraîner pour le moment. Cela pourrait changer à l’avenir, bien sûr. Mais je vois à quel point il est passionné par ce poste, combien d’idées il a et combien il souhaite progresser. Je suis donc parfaitement serein.» Le message est plus que clair.