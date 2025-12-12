Monaco : nouvelle alerte pour Paul Pogba…

Le come-back de Paul Pogba sur les terrains de football a logiquement été scruté de près. Depuis, l’international français tente de retrouver progressivement le rythme du très haut niveau. Une tâche loin d’être aisée après avoir passé de nombreux mois loin des pelouses. À deux jours du déplacement de son équipe à Marseille, Sébastien Pocognoli a d’ailleurs indiqué que son protégé avait été légèrement touché, mardi, à l’échauffement, et qu’il était incertain pour dimanche.

«Il n’était pas à 100 %. Il a eu une petite tension au niveau d’un tendon au genou. Ce n’était pas très grave, ça s’est déclenché à l’échauffement. Il s’est entraîné aujourd’hui pour la première fois depuis le match. On verra demain (samedi, ndlr) s’il est sélectionnable», a ainsi déclaré le technicien monégasque.