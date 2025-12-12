Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Monaco : nouvelle alerte pour Paul Pogba…

Par Josué Cassé
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Le come-back de Paul Pogba sur les terrains de football a logiquement été scruté de près. Depuis, l’international français tente de retrouver progressivement le rythme du très haut niveau. Une tâche loin d’être aisée après avoir passé de nombreux mois loin des pelouses. À deux jours du déplacement de son équipe à Marseille, Sébastien Pocognoli a d’ailleurs indiqué que son protégé avait été légèrement touché, mardi, à l’échauffement, et qu’il était incertain pour dimanche.

La suite après cette publicité

«Il n’était pas à 100 %. Il a eu une petite tension au niveau d’un tendon au genou. Ce n’était pas très grave, ça s’est déclenché à l’échauffement. Il s’est entraîné aujourd’hui pour la première fois depuis le match. On verra demain (samedi, ndlr) s’il est sélectionnable», a ainsi déclaré le technicien monégasque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Sébastien Pocognoli
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Sébastien Pocognoli Sébastien Pocognoli
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier