IShowSpeed devrait être au Maroc pour la CAN 2025

De quoi offrir un rayonnement supplémentaire à cette CAN : le célèbre streamer iShowSpeed a annoncé qu’il se rendra au Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, à une semaine du coup d’envoi.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) avait entamé les négociations avec lui il y a plusieurs semaines, et l’accord semble désormais confirmé. La compétition débutera dimanche 21 décembre par le match Maroc-Comores.